Anche Putignano alza bandiera bianca, annullato il Carnevale: e Viareggio?

Non solo il Brasile, dove il Carnevale di Rio de Janeiro è stato annullato sine die a causa della pandemia. E, dopo che Cento ha spostato le date, anche Putignano alza bandiera bianca e la fondazione annuncia, anche se era nell’aria, che la 627ma edizione dello storico Carnevale pugliese salterà.

“Per settimane ci siamo confrontati nel CdA sulle sorti della manifestazione, abbiamo atteso fino all’ultimo prima di prendere questa sofferta decisione, auspicando che la diffusione del Covid non pregiudicasse il regolare svolgimento degli eventi”, si legge in una nota diffusa alla stampa: “Purtroppo, anche alla luce delle ultime disposizioni governative, sappiamo che non è così. Dobbiamo fare i conti con un nemico silenzioso, capace di condizionare la nostra vita e soprattutto i nostri momenti di socialità. L’appuntamento, però, è solo rimandato. Al momento siamo concentrati su un’ipotesi di lavoro “alternativa” che prevede l’organizzazione del nostro carnevale durante il periodo estivo: l’obiettivo è di dar vita alle classiche sfilate dei carri allegorici nel mese di luglio, mentre ad agosto vorremmo riproporre il format “Botteghe Aperte” che ha riscosso grande successo nell’estate 2019”.

E il Carnevale di Viareggio? Per ora tutto tace. Non si hanno notizie in merito. Sul sito della Fondazione infatti sono ancora pubblicate le date dei corsi.