Confesercenti: “Ambulanti, serve il sostegno ad una categoria dimenticata”

“Abbiamo aperto un tavolo con l’amministrazione comunale ed in particolare con l’assessore Chiara Martini, per trovare le forme di sostegno a quelle attività soprattutto ambulanti che sono state dimenticate dal Decreto Ristoro“, lo afferma il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord Daniele Benvenuti, al termine di un confronto avuto con il nuovo assessore al commercio del Comune di Lucca.

“Dopo il Dpcm di ottobre in cui venivano sospese le fiere – spiega – il Suap ci ha comunicato che a Lucca sarebbero stati consentiti solo gli eventi mercatali con cadenze settimanali (i mercati). Per questo abbiamo dovuto annullare nostri eventi come Arti e Mestieri e la Fiera di San Concordio. Era evidente che anche il mercato dell’antiquariato rientrasse in queste manifestazioni. Per questo abbiamo subito concordato una serie di ‘ristori’ locali in special modo per questi ultimi operatori. Continuando parallelamente a muoverci con il presidente nazionale dell’Anva a livello governativo per inserire i codici Ateco dei fieristi (quelli in particolare del settore alimentare) tra quelli interessati ai ristori”.

Aggiunge Benvenuti: “Innanzitutto abbiamo riformulato all’amministrazione la nostra richiesta di prorogare la gratuità del suolo pubblico almeno per i primi sei mesi del 2021. Poi nello specifico del mercato dell’antiquariato, abbiamo di considerare solo rimandata e non annullata l’edizione di novembre. Da recuperare quindi appena sarà possibile con un doppio appuntamento mensile; in quella occasione sarebbe opportuno che fosse garantito l’accesso gratuito ai mezzi degli espositori”.

A proposito di mezzi poi, Comune e Confesercenti Toscana nord si stanno muovendo a livello regionale per prorogare ancora il divieto di accesso ai furgoni Euro 0 all’interno del centro storico: “L’anno scorso ottenemmo lo slittamento del divieto – conclude Daniele Benvenuti – fino al prossimo 31 dicembre unendolo ad una serie di incentivi regionali per l’acquisto di nuovi mezzi. Evidentemente questo 2020 non ha certo permesso agli operatori di poter mettere testa alla questione visto che molti di loro in pratica non hanno mai lavorato. Chiederemo alla Regione di permettere al Comune una nuova proroga vista l’emergenza Covid e magari prevedere finanziamenti a fondo perduto e non solo incentivi, per l’acquisto di nuovi mezzi”.

“Dall’assessore – conclude Benvenuti – massima disponibilità alla collaborazione con l’annuncio anche della creazione di un tavolo di confronto aperto non solo alle associazioni di categoria ma anche alle forze di opposizione in consiglio comunale per calibrare gli interventi della nuova manovra di sostegno che il Comune metterà in campo per il 2021″.