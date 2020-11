Emergenza sanitaria, arrivano 32 volontari in servizio al pronto soccorso

È partita oggi (5 novembre), l’avventura dei 32 volontari che hanno aderito al progetto di servizio civile regionale Accolgo, ascolto, accompagno: il volontario nei Pronto Soccorso presentato dall’azienda Asl Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

“I giovani selezionati – spiega Rossana Guerrini, responsabile del servizio civile per l’Azienda – saranno impegnati presso le sedi dei Pronto Soccorso afferenti all’Azienda diventando un vero attore del sistema sanitario che, in questo caso, viene impegnato prevalentemente nell’ambito dell’accoglienza e dell’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie fragili, nei molteplici percorsi definiti”.

Il volontario, prima di essere inserito a supporto dei percorsi all’interno delle sedi, effettua un percorso formativo di 38 ore di formazione generale finalizzata a fornire informazioni sul servizio civile e sulle modalità di lavoro in team e 32 ore di formazione specifica relativa alle modalità organizzative e operative della struttura alla quale è assegnato. Preme rendere evidente che i volontari effettuano, in accordo con le Linee Guida, formazione mirata in tema di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid 19 e Privacy.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 433,80 euro.

Il progetto presento dall’Azienda Asl Toscana nord ovest prevede un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 6 giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

Questo l’elenco degli operatori di progetto, le sedi e il numero di volontari di servizio civile:

Ospedale Santa Croce Castelnuovo di Garfagnana

Operatore di progetto: Landi Marco

Volontari: Biagiotti Giulia, Edbiri Hanane

Ospedali Riuniti di Livorno

Operatore di progetto: Cerbone Maurizio

Volontari: Altamirano Vela Alexander Stiven, Cecchini Valentina, Maggini Angelo Michele, Terranova Viola, Tosi Giulia, Veronesi Jacopo

Presidio ospedaliero di Cecina

Operatore di progetto: Galligani Alessandro

Volontari: Balla Dhurata, Parrini Margherita, Zazzeri Amedeo

Ospedale Villa Marina Piombino

Operatore di progetto: Trotta Angelo

Volontari: Carli Letizia, Fabbri Davide, Potenti Annalisa

Ospedale Versilia

Operatore di progetto: Mangiapane Antonella

Volontari: Domenici Marina, Piredda Naike, Tonazzini Lorenzo

Ospedale Apuane

Operatore di progetto: Freddi Maria Maddalena

Volontari: Lazzoni Carolina

Operatore di Progetto: Travi Ilaria

Volontari: Basteri Giulia, Fiocchi Sara

Ospedale Sant’Antonio Abbate Pontremoli

Operatore di progetto: Cocchi Laurence

Volontari: Bertino Francesca, Cortesi Lorenzo

Ospedale Civico di Fivizzano

Operatore di progetto: Orlandi Nicoletta

Volontari: Chiperi Eusebiu Albert, Linari Giuditta

Ospedale Felice Lotti Pontedera

Operatore di progetto: Bertini Paola

Volontari: Akpason Emmem Friday, Bruno Paolo, Carbonari Elena, Melnic Dumitrita

Ospedale Santa Maria Maddalena Volterra

Operatore di progetto: Filidei Angela

Volontari: Coppola Simona

Ospedale San Luca Lucca

Operatore di progetto: Pelli Silvia

Volontari: Edohen Philip, El Mchouari Meryem, Mugnaini Nicola