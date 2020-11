Capannori, continuano le attività di sostegno del centro operativo di Protezione civile

Proseguono le attività del Centro operativo comunale di Protezione civile per dare sostegno alle persone in quarantena e con patologie, agli anziani e a coloro che si trovano in una situazione di difficoltà. Vari i servizi assicurati dal centro che è attivo tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, dalle 8 alle 20 e risponde al numero telefonico 0583.428661.

I volontari della protezione civile sono infatti a disposizione per consegnare la spesa alimentare e i farmaci a domicilio e per il ritiro della ‘spesa sospesa’ che viene consegnata alla Caritas per essere distribuita alle famiglie in difficoltà. I volontari inoltre svolgono attività di informazione sul rispetto delle norme anti Covid a supporto della polizia municipale. Approntato anche un nuovo servizio che chiamando allo stesso numero telefonico, permette di parlare con un medico per ricevere informazioni e chiarire dubbi sul Covid.

“In questo momento critico dell’emergenza sanitaria il centro operativo comunale di protezione civile vuole essere un vero punto di riferimento per tutti coloro che si trovano in difficoltà e, in particolare, chi è in quarantena, è affetto da patologie e gli anziani -afferma l’assessore alla protezione civile Davide Del Carlo -. Nessuno deve sentirsi solo. Per richiedere servizi di prima necessità, ma anche per ricevere informazioni basta comporre il numero di telefono dedicato attivo tutti i giorni. In più stiamo per attivare la possibilità di parlare con un medico per ricevere informazioni e chiarire dubbi sul Covid. Da lunedì, inoltre, inizierà la distribuzione a domicilio delle mascherine fornite dalla Regione ai cittadini sopra i 75 anni, mentre la settimana successiva appronteremo dei punti di distribuzione in varie zone del territorio per la consegna dei dispositivi a tutti gli altri cittadini”.

Numerosi i negozi, che così come durante il lockdown, anche in questa nuova fase di emergenza si sono resi disponibili per la spesa a domicilio. I cittadini possono chiamare questi esercizi per ordinare la spesa che poi sarà loro consegnata dai volontari della protezione civile. Di seguito l’elenco, in aggiornamento, dei negozi aderenti:

Per quanto riguarda la zona nord ad aderire sono: Enofood Il Davo (Marlia) 0583.308364 /349.5001390; Gelo market (Marlia) 0583.407841; Ingro carico (Marlia) 0583.308031; Macelleria Da Marcello (Marlia) 0583.30146; Macelleria Fratelli Bernardi (Marlia) 0583.30201; Parafarmacia (Marlia) 0583.391465; L’orto di Luca (Marlia) 0583.1712924; Agraria Isola (Segromigno in Monte) 0583.392605; Alimentari Stefania Lencioni (Segromigno in Monte) 0583.929555; Sigma (Segromigno in Monte) 0583.928045; Panificio Martinelli (Segromigno in Monte) 0583.928008 349.4297436; Macelleria Lencioni (Segromigno in Piano) 0583.927353.

Per la zona centro invece: Magie di Latte (Capannori) 0583.936358 347.0782775; Marchi vini (Capannori) 333.3812574; Marfisa Rosticceria (Capannori) 0583.936286; Floriano Meoni Frutta e Verdura (Capannori) 347.7241622 – 347.4697087; Agraria Barsanti (Lunata) 0583.936017; Portobello Edicola (Lunata) 0583.935957; Alimentari Nottoli Daniele (Lunata) 0583.963198; Pizzeria Panineria Enjoy (Lunata) 0583.929523 347.5243684 (solo venerdì, sabato, e domenica); Profumeria Franca (Lunata) 0583.961915; ViviBio di Stefania Marchiò (Lunata) 0583.935853; Macelleria Giampaolo Masini (Lammari) 0583.962245; Azienda Agricola Stefano Baisi (Lammari) 366.8098510; Panificio Pardini (Lammari) 0583.1523595; Centro Commerciale Masini (Lammari) 0583.962987.

Per la zona sud infine: Cooperativa Agricola e di Consumo (Guamo) 0583.94161; Antica Bottega al Galli (Pieve di Compito) 0583.576105 334.7526858.