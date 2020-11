Emergenza Covid19, dal Comune aiuti alimentari alle persone in difficoltà

I cittadini in difficoltà possono richiedere al Comune di Lucca la fornitura di beni di prima necessità come farmaci e generi alimentari. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di attivare un percorso di aiuto per le fasce della popolazione più debole a seguito della nuova ondata della pandemia.

I singoli cittadini e le famiglie in difficoltà possono contattare direttamente il segretariato sociale ai numeri telefonici 0583.442554, 366.9331521 e 366.9331531. I cittadini saranno accolti dagli assistenti sociali del Comune e potranno così segnalare le loro necessità, attivando il proprio percorso per la fornitura di medicinali, di generi alimentari e di altri beni di prima necessità.