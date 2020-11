Il Covid 19 non ferma la lettura dei libri a Pietrasanta

Il Covid 19 non ferma la cultura e la lettura dei libri.

La biblioteca comunale di Pietrasanta, chiusa in presenza, resta aperta a distanza grazie alle nuove tecnologie.

In conformità con il decreto del 3 novembre scorso, da oggi (6 novembre), la biblioteca comunale della Piccola Atene sarà chiusa al pubblico ma i suoi contenuti saranno disponibili e fruibili in streaming o in download attraverso la MediaLibraryOnLine, la biblioteca digitale quotidiana per le biblioteche toscane a cui aderisce il Comune di Pietrasanta.

Nel caso dello streaming le risorse sono visualizzabili online dallo schermo del computer o del dispositivo mobile, nel secondo si possono scaricare sul proprio Pc o sul dispositivo mobile. La cultura, a Pietrasanta, prova a resistere grazie anche ai nuovi strumenti digitali.

“L’emergenza sanitaria – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ha impresso una inevitabile accelerazione a tutti i processi di digitalizzazione. Da alcuni mesi le consultazioni, prestiti, rinnovi e prenotazioni, ma anche gli accessi alle sale lettura e all’archivio storico sono prenotabili online. Ma è solo uno dei tanti esempi. Ci stiamo già organizzando per tornare a produrre contenuti digitali originali per garantire continuità di contenuti culturali attraverso il progetto #Pietrasantanoicisiamo. Musei e mostre sono chiuse, ma a Pietrasanta la diffusione della cultura resisterà con tutti i mezzi attualmente a disposizione”.

La Regione Toscana mette a disposizione degli iscritti delle biblioteche pubbliche toscane un portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale, consentendo di accedere via internet da qualunque luogo e gratuitamente a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza ecc. MediaLibraryOnLine offre non solo risorse in consultazione, ma gestisce anche il servizio di prestito digitale.

Per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine occorre essere iscritti a una biblioteca comunale di una delle Reti documentarie toscane, richiedere l’account e fornire un indirizzo di posta elettronica valido. Riceverai una mail contenente le credenziali di accesso (username e password) e un link per effettuare il primo accesso. Dopo aver attivato così l’account, per gli accessi successivi sarà sufficiente collegarsi e inserire le proprie credenziali sul sito: http://toscana.medialibrary.it

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it o telefonando al n. 0584.795500 dalle 9 alle 13. Per essere aggiornati c’è anche la pagina Facebook Biblioteca Comunale Giosuè Carducci: basta un mi piace per essere sempre informati.