Manifattura sud, c’è l’accordo con Tagetik per ospitare la nuova sede dell’azienda

Coima Sgr, per conto del fondo Coima Urban regeneration fund, sottoscritto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la riqualificazione dell’ex Manifattura di Lucca, ha firmato una lettera di intenti con Cch Tagetik Software – l’azienda lucchese tra i leader mondiali nell’offerta di soluzioni software e servizi per l’office of finance, acquisita dal gruppo multinazionale Wolters Kluwer nel 2017 – per il trasferimento nell’ex Manifattura Tabacchi della sua nuova sede.

Alla firma della lettera di intenti tra le parti, avvenuta in questi giorni farà seguito la negoziazione del contratto preliminare che, nel caso in cui la proposta di project financing venga approvata da parte del Comune e di eventuale aggiudicazione a Coima Sgr della futura gara, porterà Tagetik e Coima Sgr a impegnarsi alla locazione della struttura per un periodo pluriennale.

“Un primo atto importante per la città di Lucca, dunque – dicono da Coima – che ribadisce l’impegno sulla città di Wolters Kluwer, disposta a concentrare le proprie attività in un nuovo campus di 7mila metri quadrati all’interno della manifattura tabacchi in cui sarebbero trasferiti oltre 350 giovani professionisti qualificati che daranno un forte contributo all’attivazione del complesso, dismesso da oltre 20 anni, e, non da ultimo, all’intera area urbana. Tagetik e Coima confermano il comune intento di collaborazione per realizzare un progetto di riqualificazione che diventi un esempio di eccellenza mondiale nella progettazione di spazi produttivi, finalizzato a sviluppare anche una funzione civica e culturale nell’ambito della riqualificazione della Manifattura Tabacchi che sappia caratterizzarsi nella sua vocazione di innovazione tecnologica e di diffusione della digitalizzazione, con la volontà di integrarsi ed interagire con gli altri protagonisti sul territorio lucchese e a livello nazionale e internazionale.”

“La combinazione tra le competenze della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca, di Tagetik e di Coima, oltre agli altri soggetti che vorranno partecipare al progetto – prosegue la nota – rappresenta un caso distintivo per Lucca in un momento storico di crisi grave che allo stesso tempo richiede iniziative innovative che possano qualificarsi nel rispetto delle linee guide indicate dall’Unione europea con il programma Next Generation Eu che ha generato il Recovery and resiliency facility”.

“A seguito dell’approvazione da parte del consiglio comunale della variante urbanistica dello scorso settembre, della seduta congiunta dell’organo di indirizzo e del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca tenutasi il 16 ottobre e del perfezionamento dell’accordo di collaborazione Tagetik – dice la nota – Coima Sgr con comunicazione protocollata in data 28 ottobre ha confermato ufficialmente al Comune di Lucca la volontà di proseguire con la proposta di project financing rivedendo alcune delle condizioni poste inizialmente, avendo ascoltato le sensibilità emerse dal dibattito pubblico e avendo raccolto e fatte proprie le esigenze di garantire la massima partecipazione al processo di definizione delle nuove funzioni da insediare all’interno di un complesso immobiliare così strategico per la città. In particolare Coima Sgr, anche per rispondere alle richieste espresse dall’amministrazione comunale e al fine di agevolare l’esame della proposta e il lancio del bando pubblico entro la fine dell’anno in corso, si è determinata a modificare le condizioni poste inizialmente nei termini che seguono: rinuncia alla preventiva acquisizione di pareri e autorizzazioni relativi alla fattibilità degli interventi sugli immobili oggetto del contributo pubblico che comportino l’insediamento di nuove funzioni; esclusione del baluardo di San Paolino dalle opere interessate dagli interventi di riqualificazione oggetto del project financing; riduzione della durata della concessione in gestione sui parcheggi da 50 a 40 anni; previsione di un meccanismo di condivisione con il Comune dei ricavi da parcheggio oltre la soglia che garantisce una redditività minima per i proponenti”.

Coima Sgr provvederà dunque nei prossimi giorni a trasmettere all’amministrazione l’aggiornamento della documentazione a corredo della proposta di project financing. “A testimonianza dell’elevato profilo del progetto di riqualificazione urbana che i proponenti intendono perseguire – conclude la nota – Coima Sgr conferma la volontà di procedere con il concorso di architettura internazionale per la riqualificazione della manifattura tabacchi, a valle della pubblicazione del bando di gara di project financing. Il progetto di riqualificazione urbana della ex Manifattura tabacchi si propone di diventare un esempio virtuoso anche da un punto di vista ambientale e della sostenibilità, con l’applicazione – per la prima volta in Italia per un progetto di così ampie dimensioni – di logiche di investimento Esg (Environmental, social and governance) con impatto ambientale, sociale ed economico misurabile. Per la valutazione delle performance Esg saranno utilizzate le metriche proprietarie analitiche, identificando specifici obiettivi e parametri Esg misurabili attraverso il calcolo di un rating che porterà alla verifica del rispetto di tali obiettivi”.