Medicina dello sport, sospesa fino al 20 novembre l’attività ordinaria

In tutta l’azienda Usl Toscana nord ovest è stata prorogata fino al 20 novembre la sospensione dell’attività ordinaria della medicina dello sport.

In questi giorni il personale della medicina dello sport è impegnato in attività correlate alla prevenzione per potenziare il servizio di igiene pubblica in considerazione dell’alto numero di nuovi positivi al Covid.

Sarà comunque cura dell’Asl contattare le persone che avevano programmato le visite medico sportive per avvisarle. Non è momentaneamente possibile fissare un nuovo appuntamento. L’azienda per questo si scusa per eventuali disagi.