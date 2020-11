Trecento euro per 115 studenti di Pietrasanta: sul sito del Comune la graduatoria del pacchetto scuola

Trecento euro per 115 studenti delle scuole di Pietrasanta. È questo il contributo, previsto dal bando, grazie alle risorse extra stanziate dal Comune della Piccola Atene. La gradutaria del “pacchetto scuola” è stata pubblicata sul sito dell’ente. Il contributo è destinato agli studenti in condizioni socio economiche più difficili ed è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica come libri, materiale didattico e servizi scolastici.

Il pacchetto scuola è finanziato in parte dalla Regione Toscana, ed è rivolto ai ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per ottenerlo le famiglie che hanno fatto domanda hanno dovuto dimostrare di avere i requisiti attraverso la presentazione dell’Isee secondo i tre scaglioni: con Isee fino a 7mila euro di contributo di 300 euro, con Isee da 7.001,00 a 10mila contributo di 240 euro e con Isee da 10.001,00 a 15.748,78 contributo di 180 euro. Complessivamente sono stati erogati dalla Regione Toscana euro 2.500 euro. Ulteriori 8 sono stati messi dal Comune di Pietrasanta per consentire di erogare a tutti il massimo importo.

“Nei prossimi giorni – fa sapere l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – il contributo sarà in pagamento nelle modalità indicate dai richiedenti ovvero con accredito oppure con riscossione diretta in tesoreria. Riusciremo ad accontentare tutte le richieste arrivate grazie allo stanziamento di quasi 8mila euro di risorse comunali così da garantire a tutti il massimo erogabile che è 300 euro. Per alcune famiglie con due o tre figli a carico questo contributo rappresenta una bella boccata d’ossigeno soprattutto in questo momento di grande difficoltà. L’acquisto di libri, quaderni ed altri indispensabili strumenti per la didattica rappresentano una voce pesante per molte famiglie che vivono già in condizioni precarie. Questo contributo alleggerisce questo peso e contribuisce a garantire il diritto allo studio ai nostri studenti”.

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio pubblica istruzione rivolgendosi allo 0584.795305-351-387, e-mail: ufficioscuola@comune.pietrasanta.lu.it.