“Lucca in… famiglia”, terza tappa del progetto

Si avvicina la terza tappa del percorso Lucca In… Famiglia!. Il prossimo evento, intitolato Primi passi del patto di rete e avvio della co-progettazione, si terrà online sabato (14 novembre) con inizio fissato alle 10 per terminare alle 12,30.

Si tratta del terzo incontro del percorso volto a creare una rete di supporto delle famiglie che aiuti i genitori a conciliare la vita lavorativa, la cura familiare e il tempo per sé. Stanno partecipando e possono ancora partecipare: famiglie, cittadini, istituzioni, realtà del terzo settore, imprese della provincia di Lucca. Questo primo nucleo di rete che si sta formando potrà in futuro confluire nel progetto 𝐿𝑢𝑐𝑐𝑎 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝑛𝑒𝑡 e potrà diventare un elemento stabile del sistema dei servizi alle famiglie. Per partecipare all’evento del 14 novembre è possibile richiedere il link scrivendo una mail a luccainfamiglia2020@gmail.com o contattando il numero 327 9511586. “Lucca In… Famiglia!” è promosso dal Comune di Lucca insieme al “Progetto Lucca In”, Communitas e Soecoforma.