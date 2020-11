Scannerini (FI): “Capannori, sollecitare il ritiro dei rifiuti di pazienti covid”

“Uno degli argomenti di cui poco si parla, ma molto importante, è quello della raccolta dei rifiuti speciali. I positivi covid-19 non possono gestire la loro spazzatura in maniera ordinaria, bensì devono usufruire di un servizio a parte per il ritiro dei rifiuti, in quanto infetti. Ebbene sappiamo da fonti certe che ci sono persone che aspettano i recuperi dei bidoni da più di una settimana. Va da sé che capire che non è prudente tenere contenitori pieni di materiale a rischio in stand-by”. A dirlo è il capogruppo di Forza Italia Capannori Matteo Scannerini.

“Da quanto sappiamo – aggiunge -, Ascit affida tale compito ad una ditta esterna. Sarebbe opportuno che chi di dovere solleciti gli incaricati a svolgere il loro compito. Chi oggi si scopre positivo deve affrontare molte avversità. Difficoltà nel reperire il medico di famiglia, e ritardo nei contatti con l’Asl territoriale, entrambi sicuramente sotto pressione. Almeno la raccolta sia regolarmente garantita. In un momento difficile basta poco per sentirsi abbandonati. Cerchiamo di dimostrare a tutti loro che la nostra comunità non lascia indietro nessuno”.