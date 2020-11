Sistema Ambiente, call center attivo anche di sabato mattina

Sistema Ambiente migliora l’offerta di assistenza al cliente: sarà infatti possibile mettersi in contatto con il call center dell’azienda ancheal sabato mattina, dalle 9 alle 13 per qualsiasi tipo di necessità relativa al servizio rifiuti.

Da lunedì al sabato, dunque, sarà possibile chiamare i numeri 0583.33211 e 800-275445, raggiungibili sia da mobile che da fisso, per segnalare mancati recuperi, abbandono di rifiuti, fissare appuntamenti o chiedere informazioni sullo stato dell’utenza personale.

Sistema Ambiente si dimostra sempre più vicina al cittadino, soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria, come quella causata dal Covid-19. Infatti, anche attraverso il call center potranno essere comunicate le eventuali richieste in merito ai casi di contagio, per i quali si rende necessaria la raccolta separata dei rifiuti.

Sempre attivo, infine, il servizio di segnalazione tramite Whatsapp (giorni festivi e pre-festivi inclusi), raggiungibile a questo numero: 333.6126757.