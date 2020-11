Viareggio, Paolo Annale segretario della sezione del Pci

La sezione di Viareggio del Pci, superando la fase transitoria di direzione politica a carico della segreteria comunale, ha nei giorni scorsi eletto come proprio segretario Paolo Alessio Annale.

Il neo segretario ha accettato l’investitura dichiarandosi onorato, consapevole delle difficoltà dell’incarico nel particolare contesto politico generale e cittadino.

“Il Pci – si spiega in una nota – è da tempo impegnato a restituire dignità e consapevolezza a chi oggi non ha voce e rappresentanza e a Viareggio lavora alla ricostruzione di un tessuto politico e culturale frammentato ed evanescente, condizione indispensabile perché la città possa riprendere un cammino da tempo interrotto di crescita, sviluppo sostenibile e coesione sociale. Per questo, ci dichiariamo da subito disponibili al confronto e al dialogo con le forze politiche, le organizzazioni, i movimenti e le singole persone, che vedano nei valori dell’antifascismo, dell’antirazzismo e nel superamento delle tesi capitaliste gli elementi per affermare principi di democrazia, giustizia e di vera libertà. A Paolo Annale vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte della Federazione di Lucca e Versilia del Pci”.