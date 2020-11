Antichi culti religiosi, primo evento on line per i ‘Giovedì al museo’

I Giovedì al Museo in modalità solo online: in ottemperanza con il decreto del 3 novembre gli eventi del Museo italiano dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio saranno fruibili unicamente da casa compilando il modulo al link bit.ly/novembremuseo per ricevere la password necessaria al collegamento.

Nell’appuntamento di giovedì (12 novembre) alle 21 Oscar Guidi parlerà di Antichi culti religiosi fra archeologia e storia in Garfagnana. La conferenza seguirà il filo che lega, dall’età della pietra sino al IV-V secolo d.C., i culti pre-cristiani nell’area della Garfagnana, quali ad esempio il culto dei morti, delle acque e delle divinità ctonie (ninfe, fate e altre divinità dei boschi), alla successiva venerazione dei tipici “santi” garfagnini, seguendo principalmente le evidenze di carattere archeologico.

Oscar Guidi svolge attività di ricerca sul territorio della Garfagnana da circa 25 anni. Suoi campi di interesse sono stati principalmente l’archeologia preistorica, l’antropologia culturale e la storia contemporanea. Ha svolto campagne di ricerca in collaborazione con l’università di Pisa, con la Soprintendenza archeologica per la Toscana, con la Regione Toscana e vari enti locali. È laureato in storia ed in scienze politiche. Attualmente è dirigente dell’Isi Garfagnana, polo scolastico delle scuole superiori di Castelnuovo Garfagnana.