Bus solo per gli studenti in orario scolastico a Minucciano, la Lega non ci sta

Il commissario della Lega per Salvini Premier della sezione Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti insieme al responsabile delegato dell’area Garfagnana Pierluigi Grandini commentano la decisione del Comune di Minucciano che, con una ordinanza, ha deciso di vietare ai cittadini “ad eccezione dei soli studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado del comune di Minucciano ed al personale di servizio” di usufruire del trasposto pubblico locale in certe ore e su certe linee per andare a contrastare il fenomeno “contagio Covid-19 sui bus”.

“Crediamo – dicono dalla Lega – che tale decisione non possa essere una soluzione appropriata, in quanto potrebbe andare a penalizzare e limitare una parte di popolazione che desidera o ha la necessità di usare il trasporto pubblico per spostarsi da una località all’altra o da un posto all’altro. Suggeriamo invece all’amministrazione comunale di Minucciano un’altra soluzione che garantirebbe pari servizi a tutta la cittadinanza senza escludere né penalizzare nessuno, ovvero chiedere, viste le necessità e le esigenze oggettive dimostrabili, un potenziamento di mezzi a supporto di quelli già impegnati, tale da permettere il regolare e dovuto svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle normative vigenti, ricordando che questa è la strada che hanno già percorso altri comuni del territorio risolvendo di fatto le medesime problematiche”.