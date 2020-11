Cade mentre raccoglie le olive a Vernio: portato a Careggi col Pegaso

Cade mentre raccoglie le olive e si ferisce.

È accaduto questa mattina (8 novembre) verso le 10 nel comune di Vernio, in località Luciana. Immediato l’intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco del comando di Prato, in supporto al personale sanitario del 118

L’uomo, ferito, si trovava in terreno agricolo e, dopo la caduta, è stato trasportato prima all’ambulanza della misericordia di Vernio e successivamente trasferito sull’elisoccorso Pegaso che era atterrato in un campo poco distante, per essere trasferito all’ospedale di Careggi.