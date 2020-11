Capannori, al via la distribuzione delle mascherine della Regione

Cinque mascherine a testa per i residenti a Capannori. La protezione civile è a lavoro, nella sede operativa di Artè, per imbustare nelle confezioni i 230mila dispositivi di protezione arrivati dalla Regione Toscana.

“Come già anticipato – dice il sindaco Luca Menesini – inizieremo lunedì con la consegna a casa delle mascherine per le persone con più di 75 anni. La settimana successiva, invece, allestiremo dei punti di ritiro delle mascherine in ogni paese del territorio, dove tutti coloro che hanno meno di 75 anni possono andare a ritirarle”.

“Ovviamente, chi ha patologie o problemi seri – prosegue il sindaco – basta che chiami lo 0583.428661 e avrà la consegna a domicilio. Vi chiedo di unirvi a me e di fare un applauso alle associazioni di protezione civile Capannorese, perché da mesi – con cuore e competenza – sono al nostro fianco per non lasciare nessuno indietro. Questo è essere comunità e Capannori ne è un esempio straordinario. Grazie ragazzi e ragazze, grazie di cuore”.

La protezione civile di Capannori è formata da Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani,

Misericordia Capannori, Gva Vorno, Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto, Fraternita di Misericordia di Marlia, Vab Sant’Andrea di Compito, Associazione nazionale carabinieri in congedo e Autieri sezione di Lucca.