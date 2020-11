Incrocio via Diaccio-via Puccini a Porcari, il sindaco: “Alternative difficili”

Incrocio via Diaccio – via Puccini a Porcari, dopo le polemiche interviene il sindaco, Leonardo Fornaciari.

“Inizio facendo mea culpa – dice – perché se i residenti di quella zona si sono sentiti trattati come scomodi interlocutori è solo colpa mia. Per cui chiedo loro scusa per la tardiva comunicazione fatta in merito al progetto della Provincia per mettere in sicurezza l’incrocio in questione. Me ne assumo totalmente la responsabilità: il tempo a disposizione c’era, ma i ritmi accelerati di questi mesi di Covid-19, oltre a non rendere possibili le assemblee pubbliche, che invece sarebbero state fondamentali in una situazione come questa, mi hanno portato a vivere in prima persona, come a tutta l’amministrazione, settimane che si rincorrono perdendone spesso il filo. Ribadisco quindi la mia totale colpa nella mancata comunicazione ai residenti di quelle che erano le opere previste fintanto che non fosse stata approvato il progetto della rotonda”.

“Come avevo promesso – prosegue il sindaco – ho chiesto alla Provincia di prendere in considerazione le richieste legittime dei cittadini e rivedere il progetto complessivo dello spartitraffico per permettere la svolta verso via Diaccio per chi provenisse da Altopascio. I tecnici della Provincia hanno messo in stand by i lavori questa settimana per valutare di nuovo la situazione, ma purtroppo, anche secondo i tecnici comunali, la modifica della svolta a sud è ritenuta altamente pericolosa: tale soluzione infatti comporterebbe un accorciamento dell’isola centrale dello spartitraffico permettendo così l’attraversamento nord-sud, che, come tutti sappiamo, è già interdetto, ma in molti non rispettano. Rimane comunque consentita la svolta lato nord per chi viene da Lucca”.

“In tanti mi chiedono – prosegue – come mai una svolta sia consentita e l’altra no, ma dietro ci sono motivazioni specifiche che riguardano le alternative presenti: coloro che provengono da Altopascio hanno la possibilità di raggiungere la rotonda di via Stazione percorrendo poche centinaia di metri in più; cosa diversa, invece, per chi, venendo da Lucca, dovrebbe raggiungere l’incrocio della Pam, che è molto più lontano”.

“Ho fatto il possibile per far giungere le istanze alla Provincia – conclude il sindaco – in questa settimana i lavori sono stati congelati per trovare l’alternativa possibile, ma purtroppo l’incrocio di via Diaccio presenta un’elevata pericolosità e, in attesa della rotonda, questo tipo di spartitraffico è l’unico strumento immediato di cui disponiamo per evitare eventi tragici e togliere il pericolo”.