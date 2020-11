Angelini (Pd): “Potenziare la raccolta del verde”

Guido Angelini, consigliere comunale e capogruppo del Pd di Capannori, con una nota, chiede un incremento della raccolta del verde in vista delle numerose potature che avvengono in questi periodi.

“A novembre e dicembre , andrebbero raddoppiati i giorni di raccolta delle potature e del verde previsti nel calendario attuale di Ascit (azienda che gestisce il servizio di igiene urbana di Capannori) – spiega Angelini – Ormai la potatura delle siepi e delle altre piante da giardino si effettua nei mesi di fine anno. Questo coincide anche con l’ordinanza del comune che prevede il divieto di accensione dei fuochi all’aperto, che ricordiamo essere in vigore dal 1 novembre al 31 marzo. Le emissioni di Pm10 vanno abbattute radicalmente in una zona come quella di Capannori dove, purtroppo non si respira una buona aria, confermato anche dal recente studio pubblicato da Arpat”.

“Pertanto – prosegue il consigliere comunale di Capannori e capogruppo Pd – vanno benissimo le iniziative volte al recupero delle potature, anche quelle degli oliveti, con i sistemi meccanici oggi in commercio come i biotrituratori (cogliamo l’occasione per ricordare che è aperto il bando che consente di accedere al contributo del 70% dei costi per l’acquisto di un biotrituratore). Ma rimane essenziale per le famiglie il servizio di raccolta del verde, di cui chiediamo il potenziamento, almeno per questi due mesi. Ovviamente – conclude – consideriamo importante il servizio che consente il conferimento del verde alle isole ecologiche”.