Appello alla responsabilità: “Non venite in farmacia se siete in attesa del tampone Covid”

“Non venite in farmacia se siete se siete in attesa di fare il tampone, del suo esito, se siete positivi o se avete una persona contagiata dal Covid 19 in casa”.

E’ l’appello, accorato, alla responsabiltà lanciato dal dottor Giovanni Bergamini, titolare della farmacia Calandra in via Regia a Viareggio che, anche questa mattina, si è trovato a dover disinfettare tutto dopo che un cliente si è presentato nella sua attività per comprare dei farmaci nonostante non avesse ancora avuto la risposta del test.

“La nostra farmacia – spiega Bergamini – da sempre, e non solo ora in questo periodo di pandemia, offre alla clientela il servizio di consegna al domicilio del tutto gratuito”. E le consegne vengono effettuate non solo a Viareggio e a Torre del Lago, ma in tutta la Versilia.

“Per contattarci, oltre al telefono della farmacia e la nostra pagina Facebook – aggiunge il farmacista – c’è anche il mio cellulare, numero che tutti hanno o possono trovare sui social. Le consegne vengono fatte in totale sicurezza, lasciando i farmaci fuori dal cancello, o sul pianerottolo se si tratta di un condominio, e il pagamento lo si può fare anche sul nostro Iban“.