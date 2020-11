Ecosistema urbano, Lucca scala 17 posizioni ed è la 21esima città più green d’Italia

Lucca è al 21esimo posto nella classifica delle città capoluogo italiane più green. E’ quanto emerge dalla 27esima edizione del rapporto Ecosistema urbano stilato da Legambiente e Ambiente Italia in base al monitoraggio di diciotto parametri che spaziano dalla raccolta di rifiuti alla qualità dell’aria.

L’indagine, riportata oggi (9 novembre) dal Sole 24 ore, fotografa lo stato di salute dei capoluoghi con dati raccolti prevalentemente nel 2019, che non tengono conto quindi delle variazioni politiche e sociali dovute alla pandemia. Tra le città che mostrano una tendenza positiva nella svolta green c’è proprio Lucca, che sale di 17 posizioni nella classifica finale rispetto allo scorso anno arrivando così ad occupare il 21 posto sui 104 capoluoghi di provincia analizzati. Un risultato ottenuto dall’incrocio di diciotto indicatori che ha visto la città emergere soprattutto nella raccolta differenziata e nella percentuale di isole pedonali per abitante.

Lucca infatti con il 79,3 per cento è al decimo posto tra i capoluoghi per raccolta differenziata mentre prima in assoluto per le isole pedonali, con 6,73 metri quadrati per abitante. Grazie alla somma dei punteggi assegnati per la mobilità, aria, rifiuti, acqua, ambiente urbano ed energia e soprattutto grazie agli indicatori che misurano le politiche intraprese dagli enti locali, Lucca cresce e diventa così la prima città Toscana per performance ambientali, seguita al 24esimo posto dal capoluogo di regione. Il rapporto è stato presentato questa mattina in diretta streaming sul sito di La Nuova ecologia, il canale Youtube e la pagina Facebook di Legambiente.