Lucca nel cammino di Santa Giulia: via alla promozione

La Commissione bilancio e politiche economiche del territorio, di oggi (9 novembre) si occupa di un nuovo itinerario turistico che insieme a quelli più conosciuti della via Francigena e della via Matildica, va ad arricchire la proposta turistico culturale del nostro territorio.

Alla riunione della commissione hanno preso parte il presidente, Roberto Guidotti, i consiglieri Maria Teresa Leone, in sostituzione del consigliere Jacopo Massagli, Silvia Del Greco, Marco Martinelli, Enrico Torrini e l’assessore con delega a cultura e turismo, Stefano Ragghianti, presente anche la funzionaria dell’ufficio turismo Laura Goracci.

All’ordine del giorno la pratica 148, esercizio associato delle funzioni di accoglienza e di formazione, valorizzazione turistica e monitoraggio dell’itinerario cammino di Santa Giulia.

L’assessore Ragghianti illustra in cosa consisterà il nuovo itinerario: “L’itinerario di santa Giulia, conta complessivamente 470 chilometri coinvolge tre regioni, Toscana, Emilia e Lombardia, 8 province e 60 comuni – spiega Stefano Ragghianti – ed è legato al trasferimento o traslazione, che dir si voglia, del corpo della santa da Livorno a Brescia nel 762 d.c.. Si tratta di uno dei prodotti turistici individuato dalla Regione Toscana”.

“La convenzione basata sul prodotto turistico omogeneo tra i comuni toscani, individua le funzioni associate in materia di accoglienza, promozione, informazione, comunicazione turistica, manutenzione ordinaria e monitoraggio dell’itinerario – prosegue l’assessore – La funzione di Comune capo fila viene istituito dal comune di Villa Basilica, il comune di Lucca interessato dall’attraversamento del percorso per 6-7 chilometri”.

“A differenza degli altri itinerari presenti nella nostra zona è meno tipico per la nostra città che è già interessata dalla via Matildica e dalla via Francigena. Ciò non toglie che, nel momento in cui ripartirà il turismo sia importante valorizzare questo genere di itinerario che porterà ad un’importante sviluppo, perché fatto all’aria aperta e coniuga ambiente e aspetti artistici. Per alcune zone della piana è certamente una valorizzazione forte del nostro territorio”.

La mozione passa il vaglio della commissione con tre voti positivi e due astenuti.