Pietrasanta investe nei parchi gioco

Centomila euro per rendere i parchi giochi cittadini ancora più inclusivi, più sicuri e divertenti.

E’ pronto il piano di interventi che l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti intende mettere in campo nelle prossime settimane per potenziare, migliorare o anche ripristinare le aree adibite a parco giochi presenti su tutto il territorio.

“La ricognizione che abbiamo effettuato in queste settimane – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – ci ha permesso di avere un quadro aggiornato dello stato di salute dei nostri parchi giochi. Stato che è complessivamente molto buono grazie all’attenzione che da sempre poniamo nei confronti delle nostre aree giochi. Acquisteremo nuove altalene, scivoli e faremo manutenzioni e revisioni straordinarie e renderemo più sicure pavimentazioni che saranno anti-trauma e perimetri”.

La città di Pietrasanta ha continuato ad investire molto sui parchi giochi dal 2015 ad oggi. Sono due quelli realizzati ex-novo: si tratta del parco giochi del quartiere Accademia e del parco giochi intitolato ad Oriana Fallaci in via Catalani a Tonfano. Come promesso dall’amministrazione comunale sarà ripristinato il parco giochi di via Pisanica-via Settembrini nel quartiere Africa. “Il parco di via Pisanica – spiega ancora Marcucci – era un preciso impegno della nostra amministrazione nei confronti del residenti. Un impegno che intendiamo mantenere. Nel parco oggi non sono più presenti attrezzature ludiche che anno dopo anno sono state rimosse perché guaste o vecchie. Presto diventerà uno dei parchi inclusivi più moderni. Lo doteremo di giostrina e scivolo, doppia altalena ed altre attrezzature. Tornerà a vivere”.

Nel piano di manutenzioni dei parchi giorni sono previsti interventi al parco di Ponterosso, via della Svolta all’Africa, al Giardino della Lumaca, Capriglia, Piazza Versilia, Tonfano, Focette, Strettoia e Valdicastello. “Faremo interventi in dieci parchi giochi per complessivi 100 mila euro – conclude l’assessore ai lavori pubblici – tra manutenzioni, revisioni e sostituzioni di giochi. I parchi di Pietrasanta continueranno ad essere tra i più belli e curati di tutta la Versilia”.