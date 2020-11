Scompare da Civitanova Marche, ritrovato a Pistoia

Storia a lieto fine per un anziano scomparso da Civitanova Marche l’anziano e rintracciato in Toscana dalla Polstrada di Pistoia

Era dalla mattina dello scorso 5 novembre che, uscito in auto per una commissione, non aveva fatto più rientro a casa. La famiglia di un 78enne di Civitanova Marche ha così sporto denuncia di scomparsa nel pomeriggio. Inutili i tentativi di rintracciarlo via telefonino. Questo risultava spento e nessuno in paese l’aveva più visto.

Solo il giorno dopo l’anziano era riuscito a contattare i familiari da un bar di Cutigliano, in provincia di Pistoia, spiegando di avere il cellulare scarico e di non sapere come tornare a casa.

I familiari molto preoccupati, anche perché al telefono era apparso confuso e disorientato, avevano avvertito il Commissariato di Civitanova Marche; così era stata diramata la nota di ricerca anche alla Stradale.

Ipotizzando i percorsi probabili che avrebbe potuto intraprendere da Cutigliano verso Pistoia, una pattuglia del distaccamento di San Marcello si è messa alla ricerca dell’uomo che veniva ritrovato in località Pontepetri e fermato presso un distributore in zona.

Ai poliziotti che gli avevano chiesto chi fosse e cosa facesse lì, l’anziano è riuscoto solo a dire il suo nome, ma non era in grado di dare spiegazioni sul perché stesse percorrendo quella strada, e di voler tornare a casa, ma di non sapere in che direzione andare.

I familiari, immediatamente informati del ritrovamento, appena appresa la notizia, sono subito partita alla volta della Toscana e negli uffici della Polstrada di Pistoia hanno potuto riabbracciare l’uomo, esprimendo la più profonda gratitudine per i poliziotti che lo avevano ritrovato e si erano presi cura di lui, fino al loro arrivo.