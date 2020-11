Sìamo Lucca in piazza con i commercianti: “Le attività devono poter lavorare”

Anche Sìamo Lucca è scesa in piazza a sostegno della protesta di commercianti e cittadini che hanno manifestato negli ultimi giorni in città contro le chiusure anticipate. A prendere parte alla manifestazione di sabato scorso c’era la consigliera comunale Serena Borselli.

“L’aspetto sanitario non può essere disgiunta da quello economico, oggi più che mai dobbiamo capire che si dovrà convivere con questo maledetto virus fino a primavera – spiega la lista civica in una nota -. I finanziamenti a sostegno di imprese e dei nostri commercianti rischiano di essere una goccia nel mare. E per questo, oltre ai contributi e alla detassazione, le attività produttive artigianali, commerciali e industriali hanno bisogno di poter continuare a lavorare. Trovare il sistema di mantenerle quanto più aperte possibile, deve essere la strada da seguire contemporaneamente alla tutela della salute di tutti”.

“Quindi, se la sicurezza sanitaria rappresenta il primo punto programmatico per una futura progettualità del Comune, il secondo punto deve invece essere il garantire la prosecuzione dell’attività nei vari comparti (bar, ristoranti, aziende) – conclude Sìamo Lucca -. Crediamo che l’assistenzialismo adottato come misura a sostegno delle categorie disagiate durante la pandemia, dovrà trovare in futuro una diversa modalità: sì a finanziamenti a chi è in difficoltà, ma che abbiano un ritorno in termini di possibilità di lavoro“.