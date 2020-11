Viareggio, la denuncia di una donna: “Positiva al tampone Covid, ma dall’Asl nessuno mi ha avvisata”

“Ho fatto il tampone al drive dell’ospedale Versilia e nessuno mi ha avvisata che ero positiva”.

E’ questo il racconto fatto da una donna di Viareggio a Lucca in Diretta.

Il suo medico curante, spiega, per puro caso, sabato è andato in ambulatorio, dove non sarebbe dovuto andare fino a lunedi, e, controllando il suo pc ha visto l’esito del tampone eseguito venerdi della scorsa settimana: positiva al Covid 19.

“Nessuno mi ha chiamato per comunicarmelo – ribadisce la donna – Se la mia dottoressa non fosse capitata in ambulatorio fino a oggi non avrei saputo niente e magari, uscendo, avrei potuto infettare chiunque. Venuta a conoscienza della positività, e per mia coscienza. ho avvisato tutte le persone con cui ho avuto contatti”.

La donna, quest’oggi, avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chiurgico di ricostruzione mammaria dopo l’asportazione dei seni per un carcinoma. L’operazione è stata rinviata.