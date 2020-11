Artemisia, attivato il prestito di libri e materiali della biblioteca Ungaretti su prenotazione

La biblioteca comunale Ungaretti al polo culturale Artèmisia di Tassignano, chiusa al pubblico secondo quanto previsto dal nuovo decreto sull’emergenza Covid, ha attivato un servizio di prestito (anche interbibliotecario) e di restituzione, esclusivamente su prenotazione, di libri, dvd, cd ed altri materiali. Il servizio si svolge nell’atrio del polo culturale Artémisia.

Per le prenotazioni gli utenti devono inviare una mail all’indirizzo (artemisia@comune.capannori.lu.it) o telefonare al numero 0583.936427 e saranno ricontattati per fissare un appuntamento. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,45 e il sabato dalle 9 alle 17,45.

C’è inoltre la possibilità di iscriversi ai servizi di prestito on line di svariati tipi di materiali, (libri, quotidiani, periodici vari, materiale multimediale) usufruendo della piattaforma Media Library On Line. Per accedervi è necessario contattare la biblioteca.

“Nonostante la biblioteca debba restare chiusa al pubblico secondo le ultime disposizioni anti Covid stiamo cercando di fare il possibile per mantenere in piedi il servizio bibliotecario, così importante per gli studenti e tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda il prestito e la restituzione dei materiali – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti – Al momento questo servizio su prenotazione viene svolto dalla biblioteca centrale al polo culturale Artémisia, ma stiamo verificando la possibilità di attivarlo a anche per le biblioteche decentrate di Camigliano e San Leonardo in Treponzio”