Consegna a domicilio, in 55 aderiscono alla campagna del Comune di Capannori

Hanno raggiunto quota 55 le attività di ristorazione del territorio che hanno aderito alla campagna Il buon cibo a casa tua lanciata dall’amministrazione Menesini per promuovere il servizio di consegna a domicilio e asporto di ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie.

“Questa iniziativa assume oggi ancora più importanza nel sostenere le attività del settore, dopo che la nostra regione è stata collocata in zona arancione e quindi ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie da domani dovranno restare chiusi – afferma l’assessore al commercio, Serena Frediani -. La nostra amministrazione è al fianco di queste attività che si trovano ad affrontare un momento particolarmente difficile. Nei prossimi giorni incontrerò i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore e dei centri commerciali naturali per verificare la possibilità di mettere in piedi ulteriori iniziative di sostegno per questo comparto. Ricordo che le adesioni a Il buon cibo a casa tua sono ancora aperte ed invito coloro che ne hanno la possibilità di usufruire dei servizi di asporto e consegna a domicilio per sostenere le nostre attività”.

Per aderire alla campagna di promozione basta inviare una email all’indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it indicando il nome dell’azienda, il numero di telefono e il tipo di offerta (consegna domicilio, servizio di asporto).

Le attività che aderiscono all’iniziativa sono inserite in un apposito materiale promozionale che viene pubblicato sul sito internet del Comune e sui social media.