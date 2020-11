Ctt Nord, lettera di ringraziamento agli addetti: “Grazie per l’impegno che state dimostrando”

Una lettera agli autisti e agli addetti in servizio per ringraziarli del loro lavoro.

L’amministratore delegato di Ctt Nord, Alberto Banci e il presidente Giuseppe Gori, hanno deciso di scrivere ai lavoratori: “Cari colleghi – dicono – nel difficile contesto che l’Italia sta attraversando, a nome anche di tutto il consiglio di amministrazione, volevamo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e che state facendo al fine di rendere possibile la prosecuzione di un servizio essenziale per il paese, per la nostra comunità e per i territori in cui operiamo. Questo sincero ringraziamento lo rivolgiamo anche a tutte le vostre famiglie, che vi stanno sostenendo in una fase così delicata”.

“Vi ringraziamo – conclude – per l’atteggiamento professionale e l’impegno che state dimostrando nel garantire il servizio, al fine di permettere all’Italia di continuare a muoversi con la speranza di poter tornare a quella normalità che ci appartiene e per costruire un futuro migliore. Dopo i mesi di lockdown, anche Ctt Nord sta cercando di ripartire con gli sviluppi e gli investimenti. È di pochi giorni fa la notizia dell’assunzione dei primi due giovani autisti provenienti dal progetto Ctt Academy – La scuola per il Trasporto Pubblico. Speriamo che questo sia un piccolo germoglio di speranza per tutti noi, per le nostre famiglie e per le nostre città”.

“Vi ricordiamo – concludono – di mettere in atto tutte le misure preventive che sono state disposte con appositi ordini di servizio al fine di tutelare la vostra salute, quella dei nostri utenti e di tutti i cittadini”.