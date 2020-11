Spaccia cocaina vicino alla chiesa di San Paolino a Viareggio, inseguito e fermato

Stava spacciando cocaina vicino alla chiesa di San Paolino, in via Mazzini a Viareggio, e i carabinieri lo hanno arrestato.

A finire in manette in flagranza di reato, la scorsa sera, è stato un 33enne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora e conosciuto alle forze dell’ordine.

I militari stavano effettuando un servizio antidroga quando lo hanno notato e sono subito intervenuti per controllarlo. Il pusher, alla vista dei carabinieri, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato subito raggiunto e fermato.

Perquisito è stato trovato in possesso di due dosi di “bianca”, circa due grammi, di un bilancino di precisone e di 215 euro in contanti, verosimilmente provento della vendita dello stupefacente.

Portato in caserma e arrestato, dopo l’udienza di convalida al tribunale di Lucca è stato sottoposto all’obbligo di firma. La difesa ha chiesto termini a difesa.