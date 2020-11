Yare diventa digitale: protagonisti gli influencer e i blogger della nautica e dello yachting

Yare diventa digitale e nella nuova edizione i protagonisti saranno gli influencer ei blogger della nautica e dello yachting internazionale.

L’evento, organizzato da Navigo, è in programma il 26 e 27 novembre e si arricchisce il panel di esperti e comunicatori che hanno aderito e stanno aderendo all’originale format dell’appuntamento tra i comandanti e la yachting industry che offrirà alle imprese partecipanti e ai comandanti coinvolti la possibilità di prendere parte da remoto in maniera attiva ad approfondimenti, forum, workshop, incontri business e eventi esclusivamente on line tramite app, piattaforma dedicata e in streaming.

Moderatore del Superyacht Captains Forum Live sarà, come consuetudine, il giornalista Martin H. Redmayne profondo conoscitore e appassionato osservatore del mercato superyacht, presidente e editore di The Superyacht Group, riconosciuto come una delle testate leader globali della stampa specializzata del settore.

Il Forum sarà seguito dall’incontro on line sulla customer behaviour (26 novembre) che presenterà il quadro di riferimento per azioni sulla clientela utili alle imprese a definire azioni di marketing su progettazione del prodotto e del progetto di refit, promozione, costi e attività dopo vendita.

Un’altra figura di riferimento della nautica internazionale che, per Yare sarà regista e coordinatore di vari appuntamenti, è David Seal scrittore e blogger. Attualmente considerato di gran lunga il broker di Superyacht più famoso al mondo, Seal di nazionalità inglese e da anni in Italia, dal 2012 gestisce il suo canale You Tube Yachts for sale con 147mila iscritti e milioni di visualizzazioni.

Conduttore d’eccezione anche al workshop su tax and legal administration (26 novembre). Oltre ad altri esperti internazionali che si collegheranno on line, il ruolo di moderatore sarà ricoperto da John Leonida, Phd researcher e consulting superyacht industry advisor, avvocato tra i più conosciuti e ascoltati del mercato dei superyacht che ha saputo offrire visioni e consigli sull’industria e sull’evolversi del mercato della nautica e dello yachting. Fondatore della Lp Squared Consulting con base a Londra, è diventato un consulente legale estremamente ricercato dall’industria dei superyacht e uno dei commentatori più schietti e prolifici del settore.

La scrittrice Rebecca Whitlocke, consulente di marketing per l’industria della nautica da diporto con lavori pubblicati in 11 paesi avrà il compito di moderare, dal sud della Francia dove vive, il workshop sulla cybersecurity (27 novembre) dedicato alle sfide nell’ambito della sicurezza informatica marittima.

L’atteso approfondimento sul workshop dedicato alla progettazione refit (27 novembre), verrà condotto da Justin Ratcliffe giornalista, copywriter e fotografo freelance che collabora con prestigiose testate giornalistiche del comparto superyacht e in particolar modo con The Boat Show, programma tv dedicato alla nautica internazionale trasmesso in oltre 80 paesi nel mondo dai più importanti canali tv internazionali, come Sky Sport, Hbo, Bein Sports, Trt e con un canale You Tube seguito da 227mila follower.

Un’altra personalità di riferimento dello yachting internazionale che sarà tra i protagonisti degli appuntamenti di Yare è una signora della nautica, giornalista molto conosciuta nell’ambiente. Diane M. Byrne, opinion leader del mercato superyacht in Usa e giornalista di Mega yacht news e del blog Supeyacht storytellers, sarà la moderatrice del workshop sulla Green Agenda (27 novembre). Sempre lo stesso giorno, è previsto un approfondimento Lifestyle F&B, dedicato ai fondamentali servizi a contorno dello yachting.

Tutti i dettagli del programma sono disponibili sul sito yarenetworking.com o sulla app Yare scaricabile dalle principali piattaforme.

Yare vede il supporto del distretto della nautica e della portualità toscana ed è patrocinato da Sybass, associazione internazionale di aziende costruttrici di superyacht e da Pya, Professional yachting association con il contributo del progetto The Lands of Giacomo Puccini della Camera di Commercio di Lucca e di Lucca Promos.