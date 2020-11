Porcari, scontro in Consiglio sulla variazione di bilancio

Variazione di bilancio ieri sera (10 novembre) in consiglio comunale a Porcari. Una scelta di ‘normalità’ quella dell’amministrazione, che non ha voluto interrompere gli impegni per il territorio nonostante la pandemia in corso.

“Nel consiglio comunale – spiega il sindaco Leonardo Fornaciari – abbiamo scelto di non posticipare una variazione di bilancio utile a realizzare opere pubbliche necessarie per il benessere del nostro paese, a portare a termine azioni strutturali sul centro anziani e a riconoscere un contributo alle associazioni, anima vivace di questo territorio”.

“Ma andremo avanti – aggiunge – Entro il 30 novembre voteremo una nuova variazione dedicata ai bisogni dei cittadini, benché dalla minoranza ci sia arrivata la proposta di bloccare tutto sin da stasera per destinare tutte le risorse di bilancio disponibili, anche quelle della variazione odierna, all’emergenza in corso. Abbiamo scelto di andare avanti, esattamente, perché il bilancio non si stravolge sull’ondata dell’emotività, ma facendo scelte sensate e mirate alla collettività. Soprattutto in tempo di Covid-19. Portiamo avanti anche l’ordinario, perché da lì si riparte davvero, senza per questo lasciare indietro le esigenze economiche dei nostri cittadini”.

“Da sindaco – spiega ancora – sottolineo come tutti contribuiscono a rendere Porcari un paese coeso e solidale. La politica dei “contributi a pioggia” è lecita, a volte necessaria, ma non può essere applicata a questa fase, in cui non possiamo dichiararci sorpresi. E in questo momento è fondamentale non fomentare scelte populiste che non hanno alcuna efficacia risolutiva. La crisi è più grande di noi e ci vedrà coinvolti a più livelli, per un tempo lungo. C’è bisogno di resistenza e non di fiammate. Le scelte compiute sono frutto di riflessione: con l’ufficio finanza e l’assessore al bilancio Roberta Menchetti stiamo analizzando i vari capitoli per individuare le risorse utili a garantire sollievo alle categorie più colpite dal coronavirus e dalla crisi economica”.

“Ecco che così – spiega il sindaco – metteremo a disposizione delle fasce più colpite da questa nuova ondata ulteriori risorse, oltre a quelle di aprile, che stiamo individuando nelle pieghe del bilancio proprio questi giorni e che non escludono la variazione ordinaria. Non ci siamo mai tirati indietro per sostenere le fasce in stato di fragilità del nostro territorio e anche in questa occasione non mancheremo: in piena collaborazione e totale disponibilità al confronto, riusciremo a essere più forti del Covid“.

Secca la replica della minoranza, per bocca del capogruppo de La Porcari che vogliamo, Riccardo Giannoni: “In consiglio comunale a Porcari – dice – a poche ore dall’inizio di un secondo lockdown che sta gettando nella preoccupazione più assoluta moltissimi concittadini, la maggioranza che governa il nostro Comune ha deciso di stanziare quasi 200mila euro in opere oggettivamente rinviabili. 50mila euro, ad esempio, per realizzare una tettoia e acquistare una pompa di calore al centro anziani che è chiuso, come è noto, da mesi e che riaprirà chissà quando”.

“Abbiamo chiesto loro di fermarsi – prosegue Giannoni – e aprire un tavolo di lavoro immediato per utilizzare invece tutte le risorse disponibili, tagliando il superfluo e il rinviabile, per aiutare in modo sostanziale i nostri concittadini e le imprese del nostro territorio. Ci vogliono scelte nette e coraggiose e anche il Comune deve fare fino in fondo la sua parte non lasciando indietro nessuno. Ci hanno detto di no e sono andati avanti. Non è la prima volta che accade. Ma nonostante questo noi continuamo a tendere la nostra mano e a offrire la nostra collaborazione, che è l’unica cosa da fare, in un momento così difficile. Sperando ci ascoltino”.

“I cittadini – conclude Giannoni – chiedono che le istituzioni si facciano prossime a loro concretamente in un momento così difficile. Ed è quello che si deve fare”.

Foto di archivio