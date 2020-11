Provincia di Lucca, avviso pubblico per assumere due cantonieri

È stato pubblicato oggi (11 novembre) l’avviso pubblico della Provincia di Lucca relativo alla selezione per due cantonieri da assumere a tempo pieno e indeterminato nell’ente di Palazzo Ducale. In attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, è stata indetta, infatti, la selezione pubblica – aperta fino al 30 novembre -, tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per l’assunzione di due unità di personale di categoria B (posizione giuridica B1) del contratto collettivo comparto funzioni locali con profilo professionale di addetto di supporto ai servizi tecnici.

La declaratoria dell’avviso è la seguente: “Soggetto che svolge attività tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili, strade e aree verdi, difesa e pulizia idraulica, eseguire interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature, mezzi e impianti effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione lavori”.

Per partecipare alla selezione, oltre all’iscrizione al Centro per l’impiego e ai requisiti generali per l’accesso all’impiego, sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: diploma di scuola media inferiore; patente di guida di categoria Ce in corso di validità; possesso di almeno due tra le seguenti abilitazioni previste dall’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2020: conduttore di trattore; conduttore di muletto; conduttore di gru montata su autocarro; conduttore macchine movimento terra (escavatore e/o pala gommata e/o terna). Per i requisiti più specifici consultare l’avviso completo nella parte dei “requisiti per l’ammissione”.

Per la presentazione della domanda – entro il 30 novembre – gli interessati possono utilizzare la Pec; oppure via mail registrandosi su Apaci; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; o in modalità on line compilando il modello di candidatura, previa registrazione, sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro .

Per i dettagli, comunque, consultare l’avviso di selezione nella parte specifica pubblicata sui seguenti siti; https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/, www.provincia.lucca.it nella sezione apposita “Concorsi e selezioni pubbliche”.

La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Centro per l’impiego entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’avviso e sarà pubblicata per 10 giorni consecutivi su: https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti, https://lavoro.reqione.toscana.it/ToscanaLavoro/, www.provincia.lucca.it

Per informazioni gli interessati possono contattare i Centri per l’Impiego in Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/recapiti-e-orari-degli-uffici-sul-territorio