Sacchetti con microchip, Ascit li consegna solo a domicilio

Ascit Spa informa che da domani (12 novembre) la consegna dei sacchetti con microchip per rifiuti indifferenziati agli utenti dei Comuni di Capannori e Montecarlo, sarà effettuata, se strettamente necessaria, solo al domicilio dell’utente stesso con tempo di consegna entro due settimane dal completamento della richiesta. Per inviare la richiesta si possono vedere le modalità indicate sul sito aziendale www.ascit.it.

L’azienda ricorda e incentiva l’utilizzo del canale telefonico e di quello telematico con email a ecosportello@ascit.it per la gestione di iscrizioni, variazioni, cessazioni, info su bollette e tariffe, su pagamenti e rimborsi, su addebiti in conto corrente, ingiunzioni.

Si ricorda inoltre che sul sito sono presenti i moduli per iscrizioni, variazioni, cessazioni o richieste per addebito in conto (www.ascit.it/tariffa/modulistica): l’invio della modulistica per mail deve essere accompagnata da copia del documento di identità di chi sottoscrive il modulo.