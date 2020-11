Assunzioni e stage nel nuovo piano industriale di Nestlè

Il gruppo Nestlè, grazie al nuovo piano industriale, si impegna fino al 2025 ad offrire 1450 nuove opportunità di lavoro in Italia e oltre 1400 stage.

Sul sito dell’azienda sono già presenti diversi annunci di lavoro, tra i quali specialisti di negozio, che dovranno consigliare e guidare la clientela facendole vivere un’esperienza unica in negozio, anticipare i desideri del cliente utilizzando una sviluppata capacità di ascolto e acquisire nuove conoscenze sui prodotti e sul brand; addetti alla manutenzione, che dovranno supportare la produzione per eliminare difetti di qualità, rischi per la sicurezza e problemi tecnici cronici, garantire il rispetto degli standard applicabili nell’area di responsabilità, analizzare i guasti e partecipare attivamente alla routine di manutenzione per garantire attività di alta qualità; specialisti in sostenibilità, che dovranno supportare l’azienda per migliorare gli impatti ambientali e sociali, fornire un collegamento tra le funzioni aziendali, le imprese e il mondo esterno sui temi della sostenibilità, collaborare con il responsabile per individuare le priorità sulla base degli impegni aziendali e delle problematiche di mercato; responsabili della responsabilità sociale d’impresa, i quali dovranno sviluppare collegamenti di piani strategici e operativi, coordinare e realizzare progetti e iniziative per avere un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità locali, raccogliere dati sociali e ambientali dai dipartimenti di altre aziende al fine di sviluppare iniziative di comunicazione.

La ricerca riguarda diplomati e laureati, flessibili, ambiziosi, curiosi, dinamici, onesti, motivati, positivi, con forte orientamento agli obiettivi e al lavoro di squadra, capacità analitiche e di problem solving, passione, energia ed entusiasmo.

