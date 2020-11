Il Collegio d’ingegneri ed agrimensori istituito da Maria Luisa di Borbone compie 200 anni

Ricorre oggi (12 novembre) il bicentenario dell’istituzione del Collegio d’ingegneri ed agrimensori di Lucca nell’attuale Real Collegio, voluta da Maria Luisa di Borbone il 12 novembre 1820.

La Fondazione Banca del Monte di Lucca lo ricorda nell’ambito del progetto triennale Maria Luisa, Infanta di Spagna e Duchessa di Lucca. Come spiega il professor Pietro Paolo Angelini, referente della Fondazione Banca del Monte di Lucca per il progetto: “Il decreto della Duchessa di Lucca era volto a regolare il sistema per l’insegnamento. Il Real liceo universitario, questo il suo nome, per alcuni anni completamente gratuito, fu collocato nel restaurato Palazzo Lucchesini, oggi Real Collegio, costruito con i fondi di Maria Luisa (del suo privato borsiglio) quale completamento della scuola secondaria posta nei locali attigui la chiesa di San Frediano, nel Real Collegio”.

“Il Real Liceo, come stabilito dal Decreto Ducale istitutivo – spiega – il 5 novembre 1819 iniziò le lezioni dell’anno accademico, dei corsi universitari che proseguirono per 30 anni, ebbero docenti qualificati e studenti diligenti che formeranno gran parte della classe dirigente e intellettuale della Lucca ottocentesca. Le facoltà istituite furono tre: legge, medicina e chirurgia, matematica e fisica. Il decreto Istitutivo prevedeva inoltre che il perfezionamento in altre università italiane fosse a carico dello Stato di Lucca. Direttori del Real Liceo saranno: Bernardino Orsetti (1819-1822), Biagio Gigliotti (1823-1824), Paolino Dinelli (1824-1825), Antonio Mazzarosa (1825-1844) e Lelio Ignazio (1844-1847)”.

In considerazione delle difficoltà legate alla pandemia in corso, la Fondazione ha deciso di prolungare di un anno il concorso nazionale aperto alle scuole italiane di ogni ordine e grado I tempi, i luoghi, l’operato di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca, realizzato insieme al Miur – Ufficio Scolastico Territoriale che prevede la partecipazione della Provincia di Lucca, dei Comuni di Lucca e Viareggio, della Camera di Commercio di Lucca quali soggetti partner. I giovani coinvolti nell’iniziativa avranno quindi anche questo anno scolastico per portarla a conclusione; la premiazione avverrà a giugno nella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca.