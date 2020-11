L’edizione 2020 di Costume Colloquium dedicata a Lucca e al suo territorio

Saranno Lucca e il suo territorio a fare da cornice, seppur virtuale, alla settima edizione di Costume Colloquium, l’evento biennale promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco di Firenze e organizzato dal movimento Life Beyond Tourism-Travel to Dialogue. Un evento che dalla sua prima edizione coinvolge il settore moda e fashion chiamando a raccolta esperti, studiosi e appassionati di costume da tutto il mondo.

Costume Colloquium VII – Fashion and dress in space and place, che si propone di mettere in relazione il concetto di moda con spazio e tempo, si sarebbe dovuto tenere a Firenze dall’11 al 15 novembre, negli spazi dell’auditorium al Duomo di Firenze. La situazione di incertezza internazionale legata alla pandemia ha indotto i suoi promotori a ripensare l’evento, proponendo un format virtuale. L’edizione di 2020 sarà tutta declinata online, nell’intento di andare comunque avanti forti della convinzione che la cultura debba essere uno degli strumenti adeguati a mantenere vive le attività quotidiane.

Come per gli altri eventi promossi dalla Fondazione, anche Costume Colloquium si è sempre caratterizzato per la volontà di valorizzare le tradizioni culturali dei luoghi coinvolti, in particolare la Toscana e i suoi territori. Ogni edizione ha sempre incluso visite esclusive in luoghi della nostra regione ricchi di un significato storico e culturale: quest’anno, l’evento avrebbe portato i suoi partecipanti fisicamente alla scoperta di Lucca e del suo territorio.

Grazie alla collaborazione del Comune di Lucca i partecipanti potranno assistere alla proiezione di un video promozionale del territorio lucchese e del Museo di Palazzo Mansi. Un modo per non perdere l’opportunità di scoprire le bellezze culturali e le altre attrattive territoriali che ne contraddistinguono l’identità.

Nei giorni del convegno (sabato 14 novembre e domen ica) sarà attiva la trasmissione in diretta dall’auditorium al Duomo degli interventi, da dove – nel rispetto delle normative vigenti – verranno coordinati gli interventi degli ospiti locali, con i loro contenuti esclusivi. Tra questi Firenze Patrimonio Mondiale (Ufficio Unesco Comune di Firenze), Fondazione Zeffirelli, Museo Salvatore Ferragamo, Museo di Palazzo Mansi, Comune di Lucca, Idea Toscana. Per accedere ai contenuti video e alle dirette streaming si consiglia la registrazione.

Registrandosi su https://www.lifebeyondtourism.org/costume-colloquium-iiv-2020/, si potrà beneficiare di speciali condizioni di partecipazione riservate esclusivamente a coloro che sono interessati ai temi trattati dall’evento, sia in passato che per la presente settima edizione.