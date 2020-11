Toelettatura animali, Galli (Lega): “Dpcm non esaustivo, si faccia chiarezza”

“Siamo stati più volte interpellati da diversi operatori che agiscono nell’ambito della toelettatura degli animali, i quali ci hanno espresso seri dubbi riguardo al fatto che possano, o meno, continuare a lavorare”.

Così Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che commenta: “Il Dpcm dello scorso 3 novembre non appare, infatti, completamente esaustivo e quindi potrebbe indurre a difformi interpretazioni sulla materia”.

“Con l’avvento delle diverse aree (gialle, arancioni e rosse) – precisa l’esponente leghista – la situazione, se possibile, si è ulteriormente ingarbugliata e pertanto è doveroso fugare ogni perplessità in merito. A fronte di ciò – conclude – abbiamo quindi inviato una missiva al presidente Giani ed all’assessore alle Attività produttive Marras, in cui chiediamo un intervento pienamente chiarificatore per dare certezze all’intera categoria”.