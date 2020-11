Bloccati i tamponi alla Calandra, il titolare protesta: “Mi incateno nudo alla farmacia”

Niente più tamponi, rapidi e molecolari, alla farmacia Calandra, come annunciato ieri (12 novembre).

Tutto bloccato: la comunicazione è arrivata pochi minuti fa. La motivazione? “Possono essere fatti solo all’interno di laboratori o strutture accreditate”.

Il titolare dottor Giovanni Bergamini, che aveva allestito il gazebo in una corte interna, e all’aperto, con tanto di gazebo e infermiera professionale per fare i test, firmando una convenzione con un laboratorio, è su tutte le furie e annuncia una protesta eclatante: “Mi incateno nudo alla farmacia” – spiega a Lucca in Diretta.

“La convenzione firmata con il laboratorio – aggiunge – l’avevo fatta anche visionare al mio avvocato di fiducia, e secondo il legale era tutto a norma”

“Già per domani (14 novembre) – prosegue Bergamini – avevamo appuntamenti fissati per i tamponi molecolari dalle 9,30 alle 12,15 e già saturato gli appuntamenti per i tamponi rapidi di martedi, mercoledi e giovedi della prossima settimana”.

“Alcune persone che avevano preso l’appuntanto per il molecolare – conclude – è perché devono fare degli interventi chirurgici a breve e con l’Asl le date per il test erano troppo lontane, per cui avevano deciso di fare uno sforzo economico pur di avere la risposta in tempi brevi”.