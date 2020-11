“Eddi libera”, Non una di meno si schiera con al volontaria in Siria

Eddi libera, si legge stamani (13 novembre) su uno striscione appeso nella notte sopra Porta Elisa, firmato dal movimento femminista “Non una di meno Lucca”. Il riferimento è a Maria Edgarda Marcucci, ex volontaria delle Ypj a Rojava, in Siria, che si è arruolata per combattere assieme alle donne del luogo contro l’Isis. Al suo ritorno in Italia le è stata applicata la sorveglianza speciale per due anni dal tribunale di Torino. Ieri (12 novembre) si è svolta la prima udienza d’appello in cui il giudice si è riservato di comunicare per decreto la sua decisione nei prossimi mesi, non più tardi di tre come previsto dalla legge.

Il movimento “Non una di meno Lucca” esprime il suo sostegno alla vicenda con questo striscione, apparso stamani sopra porta Elisa, in cui si legge: “Eddi libera no alla sorveglianza speciale noi stiamo con chi combatte l’Isis”.