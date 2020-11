Sarà innalzata dopo aver ricevuto la benedizione in occasione della festa di San Frediano la nuova campana dedicata a Santa Zita che questa mattina (13 novembre) è stata trasportata nel luogo di culto cittadino.

“E’ una campana completamente nuova, fatta su copia identica di quella antica suonata per la morte di Santa Zita – spiega Monsignor Michelangelo Giannotti -. Con il restauro del campanile di San Frediano abbiamo deciso di ripristinare l’antico doppio e c’era quindi la necessità di ricrearne una identica a quella antica, usurata nel corso del tempo. E’ stata fusa nel mese di agosto e l’abbiamo trasportata qui oggi e sarà innalzata con speciali mezzi dopo che per San Frediano sarà benedetta dall’arcivescovo. Le campane potranno essere poi suonate sia elettricamente che a mano. In quest’occasione sono anche state ripulite le incisioni presenti sulle campane e questa nuova sarà dedicata a Santa Zita e in memoria di Monsignor Enrico Bartoletti, vescovo ausiliare di Lucca per 14 anni”.