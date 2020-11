‘Streghe’, on demand l’adattamento cinematografico del romanzo di Roal Dahl

Streghe di Robert Zemeckis è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1983 di Roal Dahl. Programmato nelle sale statunitensi il 9 ottobre e successivamente rinviato al 2021 a causa della pandemia, alla fine è stato distribuito in streaming su Hbo Max in Usa, mentre in Italia lo si può trovare on demand.

In Alabama a fine anni ‘60 un giovane orfano che vive con la sua adorata nonna si imbatte un giorno in una strega. Per proteggerlo, la donna decide di portarlo in un lussuoso hotel dove però si troveranno alle prese con la Strega Suprema, la quale ha riunito sotto copertura la sua congrega per portare a termine i suoi piani malefici. Nel tentativo di intralciarle, il ragazzo verrà trasformato in… un topo.

