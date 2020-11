Una passeggiata diffusa per l’ottava edizione della marcia ‘Un cancello aperto sulle mura’

Sarà un edizione nuova l’ottava ricorrenza della consueta marcia non competitiva Un Cancello aperto sulle Mura organizzata dall’associazione Amici del Villaggio del Fanciullo in ambito del Trofeo podistico lucchese Il Sabato si Vince. L’iniziativa era originariamente prevista per domani (14 novembre), ma il protocollo anticovid 19 ha vietato tutte le manifestazioni sportive amatoriali.

Per non interrompere la serie, il gruppo sport e tempo libero dell’associazione ha quindi proposto di rivoluzionare lo svolgimento della marcia. Domani e domenica dalle 8 alle 18 chi lo desidera può partecipare all’iniziativa con una marcia o meglio di una passeggiata in forma diffusa mettendo in evidenza la partecipazione in rete. Per questo la manifestazione è stata ridenominata Un #Cancelletto aperto sulle Mura, accompagnata dal motto “corri o cammina dove vuoi, fallo per noi”.

Si tratta di fare una passeggiata in qualsiasi posto e poi inviare all’email villaggioamici@gmail.com o al gruppo Facebook Amici del Villaggio del Fanciullo di Lucca una foto della partecipazione, possibilmente mostrando l’attestato scaricabile dallo stesso gruppo Facebook. “Essendo un evento a scopo benefico – spiega Amici del Villaggio Odv Graziano – si potrà versare una donazione almeno pari all’iscrizione alla marcia (3 euro) seguendo il regolamento, anche questo scaricabile dal gruppo Fb, che prevede anche l’uso di paypal. L’associazione sin da ora ringrazia tutti partecipanti e sostenitori”.