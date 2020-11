Ridurre le tasse e sospendere i pagamenti dei parcheggi a Viareggio: mozione di Barbara Paci

A fianco delle piccole e medie imprese per chiedere aiuti concreti e riduzione delle tasse al comune di Viareggio.

La ex candidata a sindaco e attuale consigliera comunale Barbara Paci presenta una mozione

“Auspico che l’amministrazione comunale di Viareggio si attivi per dare degli aiuti concreti alle piccole e medie imprese colpite dall’ultimo decreto del governo, dello scorso 3 novembre 2020 – spiega – La mozione che discuterò nel prossimo consiglio comunale vuole essere una proposta propositiva che possa contribuire a mettere in campo degli aiuti da parte del comune di Viareggio, come ad esempio una forte riduzione delle tasse comunali proporzionale alla riduzione dei consumi verso le realtà che hanno manifestato unite in piazza Mazzini e che hanno protocollato delle richieste lo scorso 30 ottobre”.

“Una soluzione logica – prosegue – potrebbe essere la riduzione delle tasse comunali per tutte quelle imprese che sono state costrette a chiudere e tutti i ristoratori che si sono visti annullare il servizio al pubblico il servizio di asporto alle 22. Una sospensione dei parcheggi a pagamento nei pressi di quegli esercizi commerciali che rimarranno aperti visto che questo problema danneggia non solo la singola attività commerciale, ma tutto l’indotto di varie categorie”.

“Auspico – aggiunge – che il tavolo permanente di emergenza e confronto con le categorie economiche venga aperto anche ai capogruppo presenti in consiglio comunale proprio per riuscire ad avere una serie congiunta di idee propositive e collaborative per il bene del territorio. La salute dei cittadini va tutelata in ogni modo e viene prima di ogni cosa, ma anche il diritto al lavoro è un punto saldo della nostra carta costituzionale e va tutelato in ogni modo”.

“La mozione che ho protocollato – conclude – reca oltre alla mia firma quella di altri consiglieri di minoranza ( Lega, Fratelli d’Italia e Civicamente) e vuole agire proprio in questo senso, auspicando che l’amministrazione comunale accolga queste proposte nel prossimo consiglio comunale del 17 novembre”.