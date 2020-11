Trovato con la droga e uno sfollagente finisce in manette

Trovato con la droga e uno sfollagente è stato arrestato dalla polizia ad Arezzo.

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 2,50, durante un servizio di controllo del territorio e di prevenzione in città, un equipaggio della squadra volante, nel transitare in via Pisacane, ha fermato e controllato un’autovettura.

Gli agenti, dopo aver notato nel vano portaoggetti un oggetto metallico dalle fattezze tipiche di uno sfollagente, hanno perquisito sia la vettura che la persona a bordo, trovano due involucri con all’interno cocaina.

Per il 40enne di Arezzo, nella cui abitazione sono stati trovati anche marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, sono scattate la manette ed è finito in carcere.