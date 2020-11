Restauro dell’acquedotto del Nottolini, arrivano i soldi per il secondo lotto

Riqualificazione dell’acquedotto del Nottolini e restauro di Villa Bottini con la riqualificazione e sistemazione degli esterni: la giunta regionale presieduta da Eugenio Giani ha dato oggi (16 novembre) il via libera a due importanti stanziamenti per interventi di recupero largamente attesi in Lucchesia.

Secondo quanto appreso, in particolare per i lavori del secondo lotto dell’acquedotto del Nottolini la Regione finanzierà quasi completamente l’opera conn uno stanziamento di oltre 212mila euro, su un totale di intervento pari a 265mila euro.

Per il restauro della storica dimora, nel cuore del centro storico invece, Palazzo Panciatichi stanzia 282.400 euro.