Viaelisa, pronti per le consegne a domicilio e la vendita online: “Teniamo al caldo i vostri sogni”

Viaelisa, vieni via con me. In questa rubrica, abbiamo cominciato così, per a conoscerci di più promettendovi di portarvi via con noi, ma dentro dentro il vostro mondo. Perché Viaelisa è un brand di maglieria e cashmere di alta qualità, che nasce in grembo di una storia lucchese lunga ed importante, quella del maglificio Del Carlo, ma che vive principalmente nelle vostre scelte migliori, vestendo le vostre storie, quelle di tutti i giorni.

Anche quelle di questi nostri giorni così diversi, con nuove abitudini e uno stile di vita che ad ogni minuto reinventiamo, e che resta con coraggio abitato dalle emozioni e dai sogni che Viaelisa è brava nel tenere al “caldo”, illuminandoli con un tocco di inconfondibile grazia.

Sceglie di indossare Viaelisa la donna che trova nella morbidezza e nella vestibilità elegante del comfort wear la chiave per leggere in maniera unica la propria personalità. Viaelisa è donna e bambino, e incornicia il nostro sorriso: quello esteriore e anche quello che adesso, a volte, resta un po’ più nascosto.

Viaelisa non perde la sua gioia di vivere un progetto che ha radici lunghe e il cielo che tutti condividono in questo momento.

Per il rispetto del decreto ministeriale Anti Covid da zona rossa abbiamo lasciamo chiuso il negozio che di Via Fillungo che tra pochi giorni avrebbe tanto desiderato festeggiare insieme a voi un anno dalla sua inaugurazione, tuttavia continuiamo ad esservi vicini, e pronti a soddisfare la vostra voglia e il bisogno di bellezza e speciale comodità.

Soprattutto in casa. Che è sempre stato e ancora di più – esplorandolo con occhi nuovi – un mondo che ha in serbo sorprese.

Proprio come Viaelisa, che pian piano ti accompagna alla scoperta di tante nuove versioni di te, che scegli di indossare per te e il tuo bambino, dei capi che ti fanno sentire libera di stare bene. Anche adesso. Ancora di più.

Ricordiamoci che il piacere di prenderci cura di noi e di chi amiamo è la più efficace forma di resilienza, e il modo di contribuire a preservare e difendere la nostra salute.

Trovate Viaelisa su Instagram e Facebook, sempre attiva , con la vendita online e le informazioni a cui risponderemo in direct su Instagram e via messenger su Facebook. Pronte per le consegne a domicilio o a preparare le vostre spedizioni con corriere, anche per i vostri regali di Natale.

Ancora una volta, in questo momento, come fanno i bambini, o meglio, come speriamo che continuino a fare, troviamo forza e spinta dai nostri talenti anche se sopiti, dalla fantasia, dall’immaginazione.

C’è chi guarda alle cose come sono e si chiede “perché”. Io penso a come potrebbero essere e mi chiedo “perché no?” (Pablo Picasso)

Parliamoci e comportiamoci con morbidezza e quindi facciamo in modo che per una volta il nostro abito sia, in questo senso, ispirazione ed azione.

[D.P.]

Crediti fotografici: Giorgio Leone

Crediti fotografici bambini: Guya Migliorini

