Vivi Lucca, ultima settimana per presentare i progetti culturali

Ultima settimana a disposizione di associazioni, enti e singoli cittadini per presentare i propri progetti culturali da inserire nella programmazione Vivi Lucca 2021. Scadono infatti lunedì prossimo (23 novembre) i termini dell’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale lo scorso 23 ottobre.

Potranno far parte di Vivi Lucca 2021 eventi letterari e congressuali, eventi sportivi, mostre, esposizioni, eventi di valorizzazione e promozione di musei e archivi, attività ricreative (in particolare dedicate ai bambini), spettacoli e intrattenimenti musicali, artistici e culturali. L’inserimento degli eventi nel calendario potrà avvenire con il patrocinio gratuito del Comune; con un contributo economico che consiste in una serie di benefici come la concessione gratuita di spazi, attrezzature e servizi di vario tipo, accesso gratuito alla Ztl , etc); oppure con un finanziamento diretto del Comune.

Gli interessati dovranno presentare la propria domanda da compilare -quest’anno per la prima volta- esclusivamente in modalità online, collegandosi al nuovo Sportello Eventi che è raggiungibile dall’home page del sito ufficiale del Comune. Per informazioni e chiarimenti, vista la nuova emergenza sanitaria, l’amministrazione invita a utilizzare la mail sportelloeventi@vivilucca.org.