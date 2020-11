Altopascio, nuova assunzione in Comune: altre due entro la fine dell’anno

Con l’ingresso dell’agente Stella Calantoni nel corpo della polizia municipale, accolta questa mattina (17 novembre) dal sindaco Sara D’Ambrosio con il comandante, Italo Pellegrini, salgono a otto le assunzioni a tempo indeterminato nel Comune di Altopascio, che ha capacità per assumere altri due dipendenti entro la fine dell’anno.

Accanto a queste, si aggiungono anche i sei tirocini attualmente attivi negli uffici: due resi operativi con i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca all’interno del progetto Lavoro+Bene Comune, ai quali se ne aggiungeranno altri due entro la metà di dicembre; e quattro attivati con risorse proprie dell’ente.

“La situazione è in continua evoluzione – spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio – Sono tanti i pensionamenti, che hanno aperto un’enorme breccia nella pubblica amministrazione: dopo decenni di blocco delle assunzioni, infatti, i Comuni sono tornati ad assumere e a fare concorsi. Ci troviamo quindi oggi nella condizione per cui tutti i Comuni cercano dipendenti, tutti i Comuni fanno concorsi e tantissimi enti hanno graduatorie attive e questo è sicuramente un bene. Allo stesso tempo, però, grazie a questa grande disponibilità di graduatorie, gli assunti possono decidere con molta più facilità e molta più rapidità dove lavorare per avvicinarsi a casa o per rispondere alle esigenze familiari e questo comporta cambiamenti continui e repentini negli assetti stessi dei comuni, che non sempre generano conseguenze positive, soprattutto ora, dove la pubblica amministrazione è chiamata a fare progressi importanti in pochissimo tempo”.

“Da una parte la gestione Covid, dall’altra la necessità di dare risposte quotidiane ai cittadini: è indubbio che i Comuni siano chiamati a compiere sforzi importanti. Noi, grazie anche al lavoro degli uffici, ci siamo convenzionati con altri Comuni per le assunzioni e credo che la strada sia proprio questa per intraprendere il futuro, soprattutto per gli enti medio-piccoli come il nostro. Cioè unire le forze e mettere in campo tutte le idee e le risorse, non solo economiche, ma soprattutto umane, per restare in contatto col cittadino, offrire servizi e innovare dove possibile. Continueremo su questo percorso, che – se non cambiano le regole nel frattempo – ci porterà ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato anche nel 2021”.

Le assunzioni a tempo indeterminato riguardano profili amministrativi che tecnici, categorie C e D: oltre al nuovo dipendente nell’ufficio segreteria (profilo D), sono entrati tre dipendenti all’ufficio tecnico (1 amministrativo categoria C e due geometri), due nella polizia municipale (entro la fine dell’anno c’è disponibilità per assumerne un terzo), un dipendente nell’ufficio ragioneria (categoria C), un dipendente nell’ufficio ambiente (categoria C).