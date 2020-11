Casine dell’acqua, una nuova a Bargecchia e piano di restyling delle vecchie

Casine dell’acqua, a Massarosa si fa il restyling e ne arriva una nuova a Bargecchia.

Nel comune arrivano anche le colonnine delle auto elettriche.

Sono queste le novità dell’affidamento del servizio annunciate dall’assessore all’ambiente Michela Morgantini

“Abbiamo puntato all’efficienza e alla qualità del servizio espandendolo anche alla zona collinare – spiega l’assessore Morgantini – non ci saranno più due interlocutori ma un unico soggetto che si farà carico di tutte le Casine dell’Acqua, sistemando le tre già esistenti, oltre a quelle di Massarosa e Piano di Mommio di cui è già ultimata la manutenzione, e realizzando la nuova. La gara prevede infatti la realizzazione di una nuova Casina dell’Acqua a Bargecchia, ma anche l’installazione a Massarosa di una colonnina per la ricarica di auto elettriche, aprendo un ulteriore fronte per il futuro sul piano dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente”.

“La scelta è stata quella non solo di mantenere il servizio ma di rilanciare in quantità e qualità – commenta il sindaco Alberto Coluccini – cercando di mettere una volta per tutte fine alla questione manutenzione che rendeva di fatto spesso difficile la fruizione del servizio stesso. Grazie alla nuova gara saranno presto pronte ed attive tutte le cinque casine attuali e la sesta di Bargecchia e ne sarà garantito il funzionamento con controlli e manutenzioni continue.

L’affidamento del servizio prevede tariffe agevolate per i residenti che potranno trovare in diversi punti del territorio le chiavette ricaricabili per usufruirne. Nei prossimi giorni per il passaggio di gestore potrebbero esserci brevi periodi di interruzione del servizio.